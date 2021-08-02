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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Встретили радушно. Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ и сделал заявление

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев вышел с допроса, который проходил в здании ГКНБ. Он выступил перед журналистами с заявлением.

«Я благодарен и признателен руководству республики, Садыру Жапарову за возможность прибыть на родину. Я приехал сотрудничать и помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по «Кумтору». Здесь, в ГКНБ, меня приняли с радушием. Очень внимательное отношение. Естественно, есть вопросы. Сегодня был первый допрос. Ответил на вопросы. Я приехал, чтобы чистосердечно и искренне рассказать, как мы строили «Кумтор» и для чего. Какие ошибки допустили. Обо всем. Следствие будет продолжаться. Встречи будут продолжены. Больше я сегодня сказать ничего не могу», — прокомментировал бывший глава государства свой приезд в страну.

Сегодня в Кыргызстан прилетел бывший президент Аскар Акаев. Его допросили в рамках уголовного дела по «Кумтору». На место прибыл глава ведомства Камчыбек Ташиев.

Пресс-центр ГКНБ сообщил, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший глава государства наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202966/
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