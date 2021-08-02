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Власть

Ошский городской кенеш сегодня проведет сессию нового созыва

Ошский городской кенеш сегодня проведет сессию нового созыва. Об этом 24.kg сообщила депутат Хулькар Исамова.

По ее словам, утром депутатам вручили удостоверения и значки. Их получили и члены фракции «Биздин Кыргызстан». Ранее ЦИК отменила регистрацию их списка, но партия обжаловала решение в административном суде Бишкека.

«Сессия начнется после обеда. На ней будет избран спикер, его заместитель», — отметила Хулькар Исамова.

Напомним, что на повторных выборах 11 июля в Ошский горкенеш семипроцентный порог в южной столице преодолели четыре партии: «Ата Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).
Ссылка: https://24.kg/vlast/202886/
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