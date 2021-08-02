Ошский городской кенеш сегодня проведет сессию нового созыва. Об этом 24.kg сообщила депутат Хулькар Исамова.

По ее словам, утром депутатам вручили удостоверения и значки. Их получили и члены фракции «Биздин Кыргызстан». Ранее ЦИК отменила регистрацию их списка, но партия обжаловала решение в административном суде Бишкека.

«Сессия начнется после обеда. На ней будет избран спикер, его заместитель», — отметила Хулькар Исамова.

Напомним, что на повторных выборах 11 июля в Ошский горкенеш семипроцентный порог в южной столице преодолели четыре партии: «Ата Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).