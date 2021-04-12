Итоги подсчета АСУ. В Ошский горкенеш проходят четыре партии

По итогам подсчета данных автоматических считывающих урн со всех избирательных участков в Ошский городской кенеш проходят четыре партии.
Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,99 процента), «Ыйман нуру» (8,11 процента) и «Ынтымак» (7,36 процента).
За лидеров гонки в южной столице проголосовали 57 тысяч 517 избирателей. Это значит, что один мандат стоит 1 тысячу 278 голосов.
На основе этих данных получается, что мандаты распределятся следующим образом:
- «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
- «Улуттар биримдиги» — 10 мандатов;
- «Ыйман нуру» — 4 мандата;
- «Ынтымак» — 4 мандата.
Отметим, что результаты голосования предварительные. После окончательного подсчета голосов расклад сил в Ошском городском кенеше может измениться.
Согласно партийным спискам победителей мандаты распределяются следующим образом:
Депутаты от партии «Ата Журт Кыргызстан»:
- Сонунбек Джунусбаев.
- Азамат Толонов.
- Гулсара Кулдышева.
- Жохонгир Сайфуллаев.
- Долатбек Кокочоров.
- Хулкар Исамова.
- Бекболот Арзибаев.
- Равшанбек Касымов.
- Дамира Абдибаева.
- Нурзаман Алимбеков.
- Жыргалбек Тажибаев.
- Бахтияр Турсунбаев.
- Алтынбек Зайнидинов.
- Мирлан Атабаев.
- Нурлан кызы Гулжамал.
- Суйорбек Сатыев.
- Айчурок Карабаева.
- Токтоназар уулу Чынгыз.
- Нурбек Исмаилов.
- Нурзада Нуралиева.
- Салман Назылбеков.
- Назарбек Муратов.
- Ракия Абдыкадырова.
- Темирбек Жунусов.
- Мелис Джусупов.
- Айнура Алайчыева.
- Болотбек Баетов.
От «Улуттар биримдиги»:
- Абдижапар Аккулов.
- Чыныбек Тойчиев.
- Аина Раимбердиева.
- Талантбек Кадыров.
- Хашим Ахмаджанов.
- Нурила Самиева.
- Хасан Ахмедов.
- Медербек Абдибаитов.
- Назира Мирзаматова.
- Асхат Токтосунов.
- Дилмурат Ишанов.
От «Ыйман нуру»:
- Самидин уулу Сабырбек.
- Асылбек Топчубаев.
- Кадырбек кызы Нуркыз.
- Каалы Уркунбаев.
От «Ынтымака»:
- Айдар Бакыев.
- Семетей Козуев.
- Эльмира Омуралиева.
- Доолотбек Тургунбаев.
Отметим, это не означает, что перечисленные кандидаты станут депутатами. В большинстве штабов партий будут определять список своих представителей в горкенеше по мягкому рейтингу: кто из участников заручился большинством голосов избирателей, тот, вероятнее всего, и получит мандат.