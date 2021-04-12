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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги подсчета АСУ. В Ошский горкенеш проходят четыре партии

По итогам подсчета данных автоматических считывающих урн со всех избирательных участков в Ошский городской кенеш проходят четыре партии.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,99 процента), «Ыйман нуру» (8,11 процента) и «Ынтымак» (7,36 процента).

За лидеров гонки в южной столице проголосовали 57 тысяч 517 избирателей. Это значит, что один мандат стоит 1 тысячу 278 голосов.

На основе этих данных получается, что мандаты распределятся следующим образом:

  • «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
  • «Улуттар биримдиги» — 10 мандатов;
  • «Ыйман нуру» — 4 мандата;
  • «Ынтымак» — 4 мандата.

Отметим, что результаты голосования предварительные. После окончательного подсчета голосов расклад сил в Ошском городском кенеше может измениться.

Согласно партийным спискам победителей мандаты распределяются следующим образом:

Депутаты от партии «Ата Журт Кыргызстан»:

  1. Сонунбек Джунусбаев.
  2. Азамат Толонов.
  3. Гулсара Кулдышева.
  4. Жохонгир Сайфуллаев.
  5. Долатбек Кокочоров.
  6. Хулкар Исамова.
  7. Бекболот Арзибаев.
  8. Равшанбек Касымов.
  9. Дамира Абдибаева.
  10. Нурзаман Алимбеков.
  11. Жыргалбек Тажибаев.
  12. Бахтияр Турсунбаев.
  13. Алтынбек Зайнидинов.
  14. Мирлан Атабаев.
  15. Нурлан кызы Гулжамал.
  16. Суйорбек Сатыев.
  17. Айчурок Карабаева.
  18. Токтоназар уулу Чынгыз.
  19. Нурбек Исмаилов.
  20. Нурзада Нуралиева.
  21. Салман Назылбеков.
  22. Назарбек Муратов.
  23. Ракия Абдыкадырова.
  24. Темирбек Жунусов.
  25. Мелис Джусупов.
  26. Айнура Алайчыева.
  27. Болотбек Баетов.

От «Улуттар биримдиги»:

  1. Абдижапар Аккулов.
  2. Чыныбек Тойчиев.
  3. Аина Раимбердиева.
  4. Талантбек Кадыров.
  5. Хашим Ахмаджанов.
  6. Нурила Самиева.
  7. Хасан Ахмедов.
  8. Медербек Абдибаитов.
  9. Назира Мирзаматова.
  10. Асхат Токтосунов.
  11. Дилмурат Ишанов.

От «Ыйман нуру»:

  1. Самидин уулу Сабырбек.
  2. Асылбек Топчубаев.
  3. Кадырбек кызы Нуркыз.
  4. Каалы Уркунбаев.

От «Ынтымака»:

  1. Айдар Бакыев.
  2. Семетей Козуев.
  3. Эльмира Омуралиева.
  4. Доолотбек Тургунбаев.

Отметим, это не означает, что перечисленные кандидаты станут депутатами. В большинстве штабов партий будут определять список своих представителей в горкенеше по мягкому рейтингу: кто из участников заручился большинством голосов избирателей, тот, вероятнее всего, и получит мандат.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/189721/
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