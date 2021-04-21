Ошский горкенеш: типичный портрет депутата

По предварительным данным ЦИК, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии. Анализ показал, что будущие депутаты, скорее всего, будут немного старше, чем в Бишкеке. Зато среди них нет ни одного человека, который участвовал в скандальных парламентских выборах в прошлом году.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила «Ата Журт Кыргызстан».

Следом идут «Улуттар биримдиги», «Ыйман нуру» и «Ынтымак». Партии еще до выборов предоставили списки своих кандидатов, однако не факт, что именно они окажутся в городском парламенте. У многих политобъединений мягкие рейтинги.

Дата-отдел 24.kg изучил списки возможных обладателей мандатов, чтобы получить портрет типичного депутата Ошского кенеша.

Обновление

Наш анализ показал, что лишь шестая часть Ошского городского кенеша останется прежней. В его состав попадают восемь действующих депутатов. Это меньше, чем в Бишкеке, где в БГК предварительно проходят 13 уже бывших нардепами человек.





Наш анализ показал, что лишь шестая часть Ошского городского кенеша останется прежней. В его состав попадают восемь действующих депутатов. Это меньше, чем в Бишкеке, где в БГК предварительно проходят 13 уже бывших нардепами человек.

Только в одной партии — «Улуттар биримдиги» — нет ни одного действующего депутата.

Отметим, что ни один из вновь прошедших в горкенеш депутатов не участвовал в парламентской кампании осенью 2020 года. В отличие от их бишкекских коллег. В столице каждый пятый из прошедших в новый созыв участвовал в выборах в Жогорку Кенеш.

Только образованные

У большинства потенциальных народных избранников есть высшее образование — у 40 человек. В Бишкеке же таковых 44.

У «Ынтымака» и «Ыйман нуру» все депутаты с дипломами.

В списках «Ата Журт Кыргызстан» и «Улуттар биримдиги» есть по два кандидата со средне-специальным и средним профессиональным образованием. В «Ата Журт Кыргызстан» есть один возможный депутат, у которого только среднее образование.

Директора и бизнесмены

Изначально 41 процент кандидатов в Ошский горкенеш были безработными. Но по итогам голосования людей без места работы там окажется не так и много — всего девять человек.

Основную массу депутатов составят директора частных компаний и предприниматели.

Их в кенеше будет 16 человек, или 65,5 процента. Среди депутатов не будет учителей и медиков. Но есть сотрудники вузов, местных органов власти и муниципальных предприятий и журналисты.

Женщины только по квоте

На местных выборах действует гендерная квота. В списках партий должно быть не более 70 процентов кандидатов одного пола.

Данные показывают, что и в Бишкеке, и в Оше партии не собираются проявлять инициативу и давать дорогу женщинам.

В кенешах обеих столиц партии только соблюдают установленную норму, не больше. В Оше только 31 процент или 13 женщин будет в парламенте города.

В Ошский горкенеш баллотировались девять партий. Ни один из списков не возглавила женщина.

Нужны только люди опытные

Типичному кандидату в депутаты Ошского горкенеша было 38 лет. А в реальности в местный парламент молодежь не попадет. Средний возраст возможных депутатов, напомним, — 41 год. В отличие от Бишкека, в Оше нет ни одной партии с совсем молодыми членами. В каждой политорганизации средний возраст варьируется в диапазоне от 40 до 45 лет.

И самый молодой, и самые пожилые депутаты — представители одной партии «Улуттар биримдиги».

От нее в Ошский горкенеш, по предварительным данным, попадают 22-летний Асхат Токтосунов и 62-летние Хашим Ахматжанов и Хасан Ахмедов.

В Ошском городском кенеше национальный состав будет представлен в основном кыргызами — 40 человек из 45. Полностью моноэтничными будут составы фракций «Ынтымак» и «Ыйман нуру».

Анализ показал, что типичный городской депутат будет несколько иным, чем представлялся во время предвыборной кампании. Он будет немного старше, иметь свое дело или стабильное место работы. Это немаловажно, учитывая, что за свою депутатскую деятельность зарплату он получать не будет.

Окончательные итоги выборов депутатов местных кенешей ЦИК может подвести уже к концу следующей недели. Тогда же мы и узнаем, каков на самом деле будет состав депутатов. Но, скорее всего, в южной столице расклад кардинально не поменяется.