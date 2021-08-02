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Власть

Депутаты Ошского горкенеша избрали председателя

Депутаты Ошского городского кенеша избрали председателем Салмана Назылбекова (фракция «Ата Журт Кыргызстан»). Решение принято сегодня на первой сессии нового созыва.

Салман Назылбеков был единственным выдвинутым кандидатом. Депутаты поддержали его единогласно.

Ранее в Ошском горкенеше создали коалицию большинства. В нее вошли три фракции: «Ата Журт Кыргызстан», «Биздин Кыргызстан» и «Улуттар биримдиги». Члены «Бир Бола» остались в оппозиции.

Напомним, что на повторных выборах 11 июля в Ошский горкенеш семипроцентный порог в южной столице преодолели четыре партии: «Ата Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).
Ссылка: https://24.kg/vlast/202922/
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