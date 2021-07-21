Итоги выборов. В Оше разразился скандал: из партийного списка исключают женщин

В Оше после повторных выборов депутатов местного кенеша, прошедших 11 июля, разразился скандал. Об этом 24.kg сообщила правозащитник Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, из списка партии «Биздин Кыргызстан», получившей 15 мандатов, исключают женщин. «Якобы они все написали заявления об отказе от мандатов в Ошский горкенеш. Но на их места проталкивают каких-то других представительниц партии, чтобы соблюсти принцип квотирования. В политорганизации это объясняют тем, что они идут по пути мягкого рейтинга. Но создается впечатление, что просто выпихивают активных женщин», — отметила Гульгакы Мамасалиева.

Штаб партии пока недоступен для комментариев.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.