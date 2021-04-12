Итоги выборов. Предварительный состав БГК и Ошского горкенеша

Вчера в 20.00 в Кыргызстане завершились местные выборы. Граждане страны выбирали 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.

На 796 мандатов в 28 горкенешах претендовали почти 12 тысяч человек. Конкурс составлял 15 человек на место. Всего в гонке участвовало 56 партий. Большинство из них хотели попасть в Бишкекский городской кенеш.

По предварительным данным, в БГК прошли шесть партий. В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения. Там абсолютное большинство досталось партии «Ата Журт Кыргызстан».

24.kg определило предварительные составы будущих созывав БГК и Ошского горкенеша.

Согласно данным АСУ, в Бишкекский горкенеш попадают шесть партий. Они преодолели семипроцентный барьер: «Биздин эл» (7,83 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,9 процента), «Ак Бата» (12,17 процента), «Эмгек» (13,95 процента), НДПК (10,57 процента), «Ынтымак» (8,4 процента).

«Эмгек» — 10 мандатов;

«Ак Бата» — 9 мандатов;

НДПК — 8 мандатов;

«Ата Журт Кыргызстан» — 7 мандатов;

«Ынтымак» — 6 мандатов;

«Биздин эл» — 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от «Эмгека»:

Жаныбек Абиров. Базарбек Абдраев. Асель Абдыгулова. Сергей Шин. Бактиярбек Иманалиев. Светлана Кенжебаева. Бактыбек Абдиев. Русланбек Жакышов. Камилла Сагыналиева. Шаршенбай уулу Руслан.

От «Ак Баты»:

Нариман Тюлеев. Максим Ситников. Ирина Аллафердова. Улан Махмудов. Улан Джолдошов. Светлана Шульц. Бектур Гайыпов. Эрнест Джапаров. Бакыт Шарипов.

От НДПК:

Илим Карыпбеков. Куванычбек Конгантиев. Виктория Мозгачева. Сайдахмат Исмаилов. Коргонбай уулу Жусупбек. Рысгул Акимжанова. Уланбек Азыгалиев. Элдияр Урдинов.

От «Ата Журт Кыргызстан»:

Бабыржан Тольбаев. Талантбек Жамгырчиев. Валентина Лисниченко. Рысбай Аматов. Нурлан Шейшеев. Эльнура Рымбекова. Эдиль Бейшенбаев.

От «Ынтымака»:

Айбек Кыштобаев. Нурсултан Кубанов. Наргиза Жолдошбаева. Таалайбек Сариев. Казыбек Эргешов. Жибек Шарапова. Мийзамидин Калыков.

От «Биздин эл»:

Алмаз уулу Аскар. Болот Ибрагимов. София-Айдана Сатбалдиева. Элзар Матосмонов. Жаныбек Мадьяров.

За лидеров гонки в южной столице проголосовали 52 тысячи 646 избирателей. Мандаты предварительно распределятся следующим образом:

«Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;

«Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;

«Ыйман нуру» — 4 мандата;

«Ынтымак» — 3 мандата.

Депутаты от партии «Ата Журт Кыргызстан»:

Сонунбек Джунусбаев. Азамат Толонов. Гулсара Кулдышева. Жохонгир Сайфуллаев. Долатбек Кокочоров. Хулкар Исамова. Бекболот Арзибаев. Равшанбек Касымов. Дамира Абдибаева. Нурзаман Алимбеков. Жыргалбек Тажибаев. Бахтияр Турсунбаев. Алтынбек Зайнидинов. Мирлан Атабаев. Нурлан кызы Гулжамал. Суйорбек Сатыев. Айчурок Карабаева. Токтоназар уулу Чынгыз. Нурбек Исмаилов. Нурзада Нуралиева. Салман Назылбеков. Назарбек Муратов. Ракия Абдыкадырова. Темирбек Жунусов. Мелис Джусупов. Айнура Алайчыева.

От «Улуттар биримдиги»:

Абдижапар Аккулов. Чыныбек Тойчиев. Аина Раимбердиева. Талантбек Кадыров. Хашим Ахмаджанов. Нурила Самиева. Хасан Ахмедов. Медербек Абдибаитов. Назира Мирзаматова. Асхат Токтосунов. Дилмурат Ишанов.

От «Ыйман нуру»:

Самидин уулу Сабырбек. Асылбек Топчубаев. Кадырбек кызы Нуркыз. Каалы Уркунбаев. Манас Эсенкулов.

От «Ынтымака»:

Айдар Бакыев. Семетей Козуев. Эльмира Омуралиева. Доолотбек Тургунбаев.

Отметим, что в некоторых партиях, прошедших в БГК и Ошский горкенеш, существует так называемый мягкий рейтинг. То есть мандаты будут распределять пропорционально количеству набранных голосов, а не согласно порядковому номеру в списке. Потому состав членов этих кенешей может измениться.