Итоги выборов. Предварительный состав БГК и Ошского горкенеша

Вчера в 20.00 в Кыргызстане завершились местные выборы. Граждане страны выбирали 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.
На 796 мандатов в 28 горкенешах претендовали почти 12 тысяч человек. Конкурс составлял 15 человек на место. Всего в гонке участвовало 56 партий. Большинство из них хотели попасть в Бишкекский городской кенеш.
По предварительным данным, в БГК прошли шесть партий. В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения. Там абсолютное большинство досталось партии «Ата Журт Кыргызстан».
24.kg определило предварительные составы будущих созывав БГК и Ошского горкенеша.
Согласно данным АСУ, в Бишкекский горкенеш попадают шесть партий. Они преодолели семипроцентный барьер: «Биздин эл» (7,83 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,9 процента), «Ак Бата» (12,17 процента), «Эмгек» (13,95 процента), НДПК (10,57 процента), «Ынтымак» (8,4 процента).
- «Эмгек» — 10 мандатов;
- «Ак Бата» — 9 мандатов;
- НДПК — 8 мандатов;
- «Ата Журт Кыргызстан» — 7 мандатов;
- «Ынтымак» — 6 мандатов;
- «Биздин эл» — 5 мандатов.
Предварительный список депутатов от «Эмгека»:
- Жаныбек Абиров.
- Базарбек Абдраев.
- Асель Абдыгулова.
- Сергей Шин.
- Бактиярбек Иманалиев.
- Светлана Кенжебаева.
- Бактыбек Абдиев.
- Русланбек Жакышов.
- Камилла Сагыналиева.
- Шаршенбай уулу Руслан.
От «Ак Баты»:
- Нариман Тюлеев.
- Максим Ситников.
- Ирина Аллафердова.
- Улан Махмудов.
- Улан Джолдошов.
- Светлана Шульц.
- Бектур Гайыпов.
- Эрнест Джапаров.
- Бакыт Шарипов.
От НДПК:
- Илим Карыпбеков.
- Куванычбек Конгантиев.
- Виктория Мозгачева.
- Сайдахмат Исмаилов.
- Коргонбай уулу Жусупбек.
- Рысгул Акимжанова.
- Уланбек Азыгалиев.
- Элдияр Урдинов.
От «Ата Журт Кыргызстан»:
- Бабыржан Тольбаев.
- Талантбек Жамгырчиев.
- Валентина Лисниченко.
- Рысбай Аматов.
- Нурлан Шейшеев.
- Эльнура Рымбекова.
- Эдиль Бейшенбаев.
От «Ынтымака»:
- Айбек Кыштобаев.
- Нурсултан Кубанов.
- Наргиза Жолдошбаева.
- Таалайбек Сариев.
- Казыбек Эргешов.
- Жибек Шарапова.
- Мийзамидин Калыков.
От «Биздин эл»:
- Алмаз уулу Аскар.
- Болот Ибрагимов.
- София-Айдана Сатбалдиева.
- Элзар Матосмонов.
- Жаныбек Мадьяров.
За лидеров гонки в южной столице проголосовали 52 тысячи 646 избирателей. Мандаты предварительно распределятся следующим образом:
- «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
- «Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;
- «Ыйман нуру» — 4 мандата;
- «Ынтымак» — 3 мандата.
Депутаты от партии «Ата Журт Кыргызстан»:
- Сонунбек Джунусбаев.
- Азамат Толонов.
- Гулсара Кулдышева.
- Жохонгир Сайфуллаев.
- Долатбек Кокочоров.
- Хулкар Исамова.
- Бекболот Арзибаев.
- Равшанбек Касымов.
- Дамира Абдибаева.
- Нурзаман Алимбеков.
- Жыргалбек Тажибаев.
- Бахтияр Турсунбаев.
- Алтынбек Зайнидинов.
- Мирлан Атабаев.
- Нурлан кызы Гулжамал.
- Суйорбек Сатыев.
- Айчурок Карабаева.
- Токтоназар уулу Чынгыз.
- Нурбек Исмаилов.
- Нурзада Нуралиева.
- Салман Назылбеков.
- Назарбек Муратов.
- Ракия Абдыкадырова.
- Темирбек Жунусов.
- Мелис Джусупов.
- Айнура Алайчыева.
От «Улуттар биримдиги»:
- Абдижапар Аккулов.
- Чыныбек Тойчиев.
- Аина Раимбердиева.
- Талантбек Кадыров.
- Хашим Ахмаджанов.
- Нурила Самиева.
- Хасан Ахмедов.
- Медербек Абдибаитов.
- Назира Мирзаматова.
- Асхат Токтосунов.
- Дилмурат Ишанов.
От «Ыйман нуру»:
- Самидин уулу Сабырбек.
- Асылбек Топчубаев.
- Кадырбек кызы Нуркыз.
- Каалы Уркунбаев.
- Манас Эсенкулов.
От «Ынтымака»:
- Айдар Бакыев.
- Семетей Козуев.
- Эльмира Омуралиева.
- Доолотбек Тургунбаев.
Отметим, что в некоторых партиях, прошедших в БГК и Ошский горкенеш, существует так называемый мягкий рейтинг. То есть мандаты будут распределять пропорционально количеству набранных голосов, а не согласно порядковому номеру в списке. Потому состав членов этих кенешей может измениться.