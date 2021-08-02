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Власть

Экс-глава ГРС стал и. о. мэра города Ош

Алмаз Мамбетов назначен исполняющим обязанности мэра Оша. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. В ранге и. о. он будет до избрания нового градоначальника южной столицы. Известно, что Алмаза Мамбетова уже представили коллективу мэрии Оша.

Напомним, что ранее Алмаз Мамбетов был председателем Государственной регистрационной службы, а с мая 2021 года был управляющим делами президента Кыргызстана.

Он прославился скандалами на посту мэра Балыкчи, когда обматерил правозащитницу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202868/
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