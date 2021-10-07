Мэр Оша призывает кыргызстанцев принять участие в разработке бренда для города

Мэр Оша Алмаз Мамбетов призывает кыргызстанцев и иностранцев принять участие в разработке фирменного стиля города. Видеообращение опубликовано на официальных страницах мэрии южной столицы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что город планирует разработать собственный туристический бренд. Для этого объявили конкурс «Ош — Silk Road Provider». Чиновники намерены восстановить важные позиции на трансконтинентальном маршруте Великого шелкового пути через создание туристических продуктов.

«Собственный турпродукт и собственный бренд города привлекут сотни тысяч туристов в город. Благодаря чему он возрадит свое былое величие и даст мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса не только региона, но и всей страны», — сказал Алмаз Мамбетов.