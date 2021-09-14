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Общество

В городе Ош строят пять школ, три из них завершат к концу года

До конца года в Оше достроят три школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, накануне мэр города Алмаз Мамбетов встретился с работниками образовательной системы. Он отметил большую роль учителей в воспитании молодого поколения и добавил, что постепенно для школьников и дошкольников будут создавать все условия для получения качественного образования.

В Оше за счет республиканского бюджета строят пять школ, три из них планируют завершить уже к концу года.

«Главная причина задержки строительства — финансирование. В крупных городах остро ощущается нехватка средних образовательных учреждений. Это актуально и в Оше. У мэрии есть планы по увеличению количества учебных заведений», — сказал Алмаз Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206938/
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