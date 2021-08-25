В городе Ош предлагают снести памятник Ленину. Исхак Масалиев возмущен

Исхак Масалиев назвал и. о. мэра Оша Алмаза Мамбетова манкуртом. Об этом бывший депутат ЖК заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня услышал новость о том, что и. о. мэра Оша Алмаз Мамбетов заговорил о памятнике Ленину. Он, оказывается, сказал, что если народ примет решение, то снесет памятник. Что, в городе не осталось других проблем? В Балыкчи убрали памятник — народ начал от этого жить лучше? Каким же надо быть манкуртом, чтобы бороться с памятником Владимиру Ленину», — возмутился он.

Исхак Масалиев призвал Алмаза Мамбетова возрождать заводы и фабрики, строить школы и больницы, а не сносить скульптурные сооружения.