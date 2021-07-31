Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан

Граждане Узбекистана разместили в социальных сетях открытое обращение к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Они заявляют о незаконных проверках на кыргызско-узбекской государственной границе и поборах со стороны пограничников КР.

По их словам, граждане Узбекистана проходят через пункт пропуска «Достук» и аэропорт Оша, направляясь в Казахстан.

Они называют происходящее позором для Кыргызстана и просят Садыра Жапарова разобраться.

«Ваши военнослужащие берут с человека по 50 тысяч сумов (примерно 300-350 сомов) и только потом пропускают через границу. Если не заплатить эти деньги, то не пропускают. Они говорят, что мы предоставляем поддельные справки об отсутствии коронавируса, или под различным предлогом возвращают нас обратно. Люди вынуждены давать деньги. Кто не хочет платить, того держат, и люди опаздывают, например, на свой авиарейс», — сообщил в видеообращении узбекистанец по имени Исроил.

Пограничная служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.