Депутаты БГК предложили наградить экс-председателя Жаныбека Абирова орденом

Депутаты БГК предложили наградить бывшего председателя Жаныбека Абирова и его заместителя Руслана Жакишова орденами за заслуги перед городом. Об этом на первой сессии заявил депутат Бактыбек Абдиев (фракция «Эмгек»).

Однако лидер фракции «Социал-демократов» Кадыр Атамбаев выступил против. «Фамилии Абирова и Жакишева фигурируют в решениях ЦИК по отмене результатов выборов. Я сам ездил по новостройкам, слышал, что за них заставляли голосовать», — сказал он.

Лидер фракции «Эмгек» Жумабек Салымбеков возразил, что это давно устоявшаяся традиция. «Всегда награждали экс-спикеров и их заместителей. И это предложение не только от «Эмгека», но и от имени 15 депутатов прошлого созыва. И выборы тут не при чем», — сказал он.

Бактыбек Абдиев добавил, что решения суда по Абирову и Жакишову нет. «Свои кандидатуры на повторных выборах они убрали сами», — добавил он.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев напомнил о существующем регламенте. «Обратитесь с предложением в аппарат, потом мы его рассмотрим», — добавил он.

Напомним, сегодня проходит первая сессия нового состава Бишкекского горкенеша. Семипроцентный порог на повторных выборах, которые прошли 11 июля, преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.