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Власть

Саммит глав государств Центральной Азии пройдет не в Бишкеке

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы организации и проведения предстоящей очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане 5-6 августа.

Руслан Казакбаев и Рашид Мередов обсудили содержательную часть предстоящего мероприятия, уделив особое внимание проектам многосторонних документов, которые планируются к принятию в рамках этой встречи.

Стороны выразили уверенность, что предстоящая встреча глав государств Центральной Азии будет осуществлена на высоком организационном уровне и придаст импульс дальнейшему укреплению и расширению регионального сотрудничества.

Напомним, ранее саммит президентов стран Центральной Азии запланировали провести в Бишкеке в августе 2020 года, но затем его отложили до осени. Однако и осенью он не состоялся по причине пандемии. После консультаций было принято новое решение о переносе встречи на август этого года, однако точные время и место ее проведения озвучены не были.

С инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии выступил глава Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, на ней решено было проводить их один раз в год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202730/
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