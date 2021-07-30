Выборы-2021. Кандидат должен предоставить сведения о доходах своих родственников

ЦИК уведомляет, что, согласно новому закону о выборах, кандидат в депутаты, идет ли он от партии и по ее списку или от одномандатного округа, должен предоставить сведения о доходах-расходах не только своих, но и близких родственников.

Кроме того, справки об имуществе по форме, утвержденной ЦИК, либо копию единой декларации о доходах, расходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности за предыдущий год до назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу кандидат или его уполномоченный представитель или представители политических партий не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00, представляют в Центральную избирательную комиссию решение партии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, заверенное подписью руководителя, либо протокол собрания избирателей о выдвижении кандидата.

Отказаться от участия в гонке политик имеет право не позднее, чем за три дня до даты голосования.