Куванычбека Конгантиева выдвинули на должность спикера БГК. Об этом на первом заседании сообщил депутат, который по регламенту стал спикером на время первой сессии, Олег Попиков.

Он напомнил, что кандидатом может быть выдвинут депутат от фракции, входящей в коалицию большинства, избрание проходит тайным голосованием.

Ранее Олег Попиков сообщил о создании коалиции большинства. В нее вошли фракции «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Онугуу-Прогресс». «Социал-демократы» и «Ынтымак» остались в меньшинстве. Лидером коалиции избрали депутата от фракции «Ишеним» Таалайбека Дайырбекова, его заместителем — Олега Попикова из «Онугуу-Прогресса».

Напомним, повторные выборы прошли 11 июля. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.