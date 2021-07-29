Завтра состоится первая сессия нового созыва Бишкекского городского кенеша. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова.

По ее данным, сессия созывается на основании постановления ЦИК об утверждении решения столичной ТИК о результатах повторных выборов депутатов горкенеша.

Напомним, повторные выборы прошли 11 июля. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.