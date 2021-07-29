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Власть

Передумали. Законопроект о кабмине депутаты решили рассмотреть

Парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О кабинете министров».

Отметим, депутаты до обеда требовали снять этот документ с повестки, как и проекты законов «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации». По словам нардепов, несмотря на критику, проекты внесли на рассмотрение парламента без изменений.

Но после обеда нардепы передумали и решили рассматривать эти вопросы.

Заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев призвал членов ЖК принять в первом чтении концепцию законопроекта.

«Рабочая группа вместе с депутатами будет работать в течение августа и со всеми предложениями внесет на второе чтение», — пообещал Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202558/
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