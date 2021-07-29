В ЖК предлагают ввести обязательное медстрахование для иностранных студентов

В парламенте Кыргызстана предлагают ввести обязательное медстрахование для иностранных студентов и пересмотреть сумму страховки.

В справке-обосновании говорится, что в Кыргызской Республике находятся более 40 тысяч иностранных студентов, которые не получают медицинские услуги, так как у них нет полиса медицинского страхования.

Депутаты, инициирующие поправки, напоминают, что в системе ОМС действует программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, и она утверждена постановлением правительства еще в 2015 году.

Программа государственных гарантий определяет гарантированные объем, виды и условия предоставления медико-санитарной помощи гражданам в Кыргызстане.

В соответствии с методикой расчета стоимости полиса обязательного медицинского страхования для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы, предусматривается и расчет стоимости — как для граждан Кыргызской Республики, так и для иностранцев и лиц без гражданства, временно находящихся или постоянно проживающих на территории КР.

Полис ОМС — это документ, дающий право на получение медицинских услуг по реализуемым государственным программам в системе ОМС и статус застрахованности.

Согласно методике, иностранным гражданам и лицам без гражданства Фондом ОМС производится выдача полиса сроком действия на полгода — год.

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По данным Нацстаткома, среднемесячная заработная плата для иностранных граждан и лиц без гражданства за 2020-й составила 65 тысяч 215 сомов.

При этом стоимость полиса ОМС со сроком действия на полгода — 7 тысяч 826 сомов, а на 12 календарных месяцев — 15 тысяч 652 сома.

Нардепы предлагают пересмотреть эту методику. По их расчетам, если даже 30 процентов обучающихся в Кыргызстане иностранных студентов приобретут полис, то поступления в бюджет ФОМС могут превысить 140 миллионов сомов.