15:58
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Власть

В ЖК предлагают ввести обязательное медстрахование для иностранных студентов

В парламенте Кыргызстана предлагают ввести обязательное медстрахование для иностранных студентов и пересмотреть сумму страховки.

В справке-обосновании говорится, что в Кыргызской Республике находятся более 40 тысяч иностранных студентов, которые не получают медицинские услуги, так как у них нет полиса медицинского страхования.

Депутаты, инициирующие поправки, напоминают, что в системе ОМС действует программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, и она утверждена постановлением правительства еще в 2015 году.

Программа государственных гарантий определяет гарантированные объем, виды и условия предоставления медико-санитарной помощи гражданам в Кыргызстане.

В соответствии с методикой расчета стоимости полиса обязательного медицинского страхования для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы, предусматривается и расчет стоимости — как для граждан Кыргызской Республики, так и для иностранцев и лиц без гражданства, временно находящихся или постоянно проживающих на территории КР.

Полис ОМС — это документ, дающий право на получение медицинских услуг по реализуемым государственным программам в системе ОМС и статус застрахованности.

Согласно методике, иностранным гражданам и лицам без гражданства Фондом ОМС производится выдача полиса сроком действия на полгода — год.

Читайте по теме
Как сэкономить на лечении. Ответы на самые популярные вопросы о полисе ОМС

По данным Нацстаткома, среднемесячная заработная плата для иностранных граждан и лиц без гражданства за 2020-й составила 65 тысяч 215 сомов.

При этом стоимость полиса ОМС со сроком действия на полгода — 7 тысяч 826 сомов, а на 12 календарных месяцев — 15 тысяч 652 сома.

Нардепы предлагают пересмотреть эту методику. По их расчетам, если даже 30 процентов обучающихся в Кыргызстане иностранных студентов приобретут полис, то поступления в бюджет ФОМС могут превысить 140 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202557/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Женщины могут приобрести фолиевую кислоту со скидкой. В ФОМС рассказали как
Больше полумиллиона льготных рецептов выписано в Кыргызстане с начала года
Цифра дня. 1 тысяча 753 человека получают гемодиализ за счет бюджета
В ФОМС напомнили о бесплатных медицинских услугах детям
Какие стоматологические услуги для детей бесплатны, напомнили в ФОМС
В ФОМС напомнили, какие бесплатные медуслуги положены людям с инвалидностью
Как сэкономить на лечении. Ответы на самые популярные вопросы о полисе ОМС
83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году
В ФОМС напомнили о скидках, предусмотренных застрахованным гражданам в больницах
Кыргызстанцы из социальных центров могут получить медицинские услуги бесплатно
Популярные новости
136 лет тюрьмы. В&nbsp;чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева 136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вот такая борьба с&nbsp;коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Попытка не&nbsp;выпустить депутата за&nbsp;границу. Дастан Бекешев получил ответ из&nbsp;ГКНБ Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
29 июля, четверг
15:47
В парламенте предложили увеличить пенсионный возраст военных. Минобороны против В парламенте предложили увеличить пенсионный возраст во...
15:41
В Бишкеке сменился аким Октябрьского района
15:32
В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
15:10
В ЖК предлагают ввести обязательное медстрахование для иностранных студентов
14:50
Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?