Создана Национальная комиссия по госязыку и языковой политике

Садыр Жапаров подписал указ об организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что комиссию переименовали для проведения единой политики в сфере развития государственного языка. В ведение Национальной комиссии передаются главная редакция «Кыргыз энциклопедиясы» при Национальной академии наук, а также терминологическая комиссия при правительстве. Они преобразованы в Центр кыргызской энциклопедии и терминологии. Кроме того, в ведение нацкомиссии перешло и госучреждение «Кыргызтест».