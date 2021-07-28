Депутат не понимает, зачем глава Счетной палаты наделяется неприкосновенностью

На заседании парламента депутат Дастан Бекешев поинтересовался, зачем наделять неприкосновенностью председателя Счетной палаты.

Такая норма, по словам нардепа, содержится в проекте конституционного Закона «О Счетной палате Кыргызской Республики».

«В законопроекте председатель ведомства наделяется неприкосновенностью. На основе чего? В Конституции такой нормы нет», — сказал Дастан Бекешев.

Как отметил один из инициаторов законопроекта Эмиль Токтошев, этот орган контролирует исполнение бюджета.

«В Основном законе написано, что им надо обеспечить независимость. Если мы не дадим им гарантии, то как будет (вестись работа)? Ранее мы видели и знали, АКС возбуждала дела на двух-трех аудиторов и держала два-три года и через несколько лет, не найдя ничего, отпускала их», — добавил он.

Дастан Бекешев напомнил, что неприкосновенность по Конституции есть у президента, судей, депутатов.

Эмиль Токтошев заметил: если председателя СП задержат в момент совершения преступления, то в отношении него может быть возбуждено дело, неприкосновенности он лишится.