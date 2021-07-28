18:34
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Власть

Депутат не понимает, зачем глава Счетной палаты наделяется неприкосновенностью

На заседании парламента депутат Дастан Бекешев поинтересовался, зачем наделять неприкосновенностью председателя Счетной палаты.

Такая норма, по словам нардепа, содержится в проекте конституционного Закона «О Счетной палате Кыргызской Республики».

«В законопроекте председатель ведомства наделяется неприкосновенностью. На основе чего? В Конституции такой нормы нет», — сказал Дастан Бекешев.

Как отметил один из инициаторов законопроекта Эмиль Токтошев, этот орган контролирует исполнение бюджета.

«В Основном законе написано, что им надо обеспечить независимость. Если мы не дадим им гарантии, то как будет (вестись работа)? Ранее мы видели и знали, АКС возбуждала дела на двух-трех аудиторов и держала два-три года и через несколько лет, не найдя ничего, отпускала их», — добавил он.

Дастан Бекешев напомнил, что неприкосновенность по Конституции есть у президента, судей, депутатов.

Эмиль Токтошев заметил: если председателя СП задержат в момент совершения преступления, то в отношении него может быть возбуждено дело, неприкосновенности он лишится.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202451/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Число агитаторов для партий и кандидатов-одномандатников будет ограничено
Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов, смогут баллотироваться
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги
Осужденные за не особо тяжкие преступления голосовать на выборах не смогут
Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Миллионы долгов и слабое управление. Что еще выявил аудит госпредприятий ФУГИ
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
Кабинет министров хочет продать акции 32 государственных объектов. Каких?
Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из&nbsp;политики Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Бизнес
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
28 июля, среда
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Депутат не понимает, зачем глава Счетной палаты наделяется неприкосновенностью
18:18
Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
18:17
ЮНИСЕФ: Закрытие школ привело к росту показателей насилия и детской беременности
18:10
Парламент — не ансамбль «Кыз-Бурак». Депутат просит снизить гендерную квоту