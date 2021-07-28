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Власть

CASA-1000: Депутат не понимает, на что тратятся деньги

Жогорку Кенеш в первом чтении рассматривает ратификацию изменений в соглашение о CASA-1000.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев поинтересовался, в чем суть документа.

«Данной ратификацией вносятся изменения в проект поддержки местных сообществ CASA-1000 — дополняется четвертый компонент цифрой «0». Если в КР произойдут техногенные катастрофы, ЧС или усиление ситуации с коронавирусом, то правительство может сделать перераспределение из этого проекта в четвертый компонент и использовать из этого проекта, чтобы не инициировать заново новые проекты и не просить дополнительные средства», — рассказал исполнительный директор АРИС Бекжан Супаналиев.

Депутат Умбетали Кыдыралиев отметил, что проект ратифицирован еще в 2018 году.

«Помню проводились тендеры. У нас накопилось много вопросов. Турецкая компания, которая выиграла тендер, какие работы провела? Мирлан Байгончоков, вы скажите, по первому пакету им было выплачено почти $20 миллионов, по второму $25 миллионов, со стороны Всемирного банка передано $8 миллионов, кроме этого, еще $16 миллионов... На каком этапе сейчас?» — обратился нардеп к замминистра экономики и финансов.

«У нас с собой нет информации по проекту CASA-1000. Если разрешите, мы ответим письмом на ваши вопросы», — ответил Мирлан Байгончоков.

Нардеп остался недоволен ответом.

«Главный исполнитель проекта CASA-1000 — НЭСК (ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». — Прим. 24.kg). Они должны были установить высоковольтные линии и опоры. Основная цель проекта — экспорт электроэнергии. Поэтому здесь должны были присутствовать представители НЭСК и Минэнерго, чтобы ответить на наши вопросы», — заключил Умбеталы Кыдыралиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202401/
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