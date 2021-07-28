09:28
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Осужденные за не особо тяжкие преступления голосовать на выборах не смогут

В парламенте во втором и третьем чтениях сегодня рассмотрят проект закона о выборах президента и депутатов.

Накануне предлагаемые изменения обсудили члены профильного комитета. Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале сообщил, что выдвинул ряд предложений. В частности, о том, чтобы осужденные за не особо тяжкие преступления все-таки не получили право голоса. Коллеги согласились с этой поправкой.

Кроме того, парламентарии поддержали ограничение по привлечению агитаторов для партий и кандидатов-одномандатников.

Они отклонили предложение о запрете для партий выдвигать не только кандидатов по списку, но и тех, кто будет баллотироваться по одномандатным округам.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202309/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Правила опять изменились. О чем беседовал президент с депутатами
О чем Садыр Жапаров намерен говорить с депутатами. Разъяснение пресс-службы
Садыр Жапаров вновь вызвал депутатов парламента на встречу. Зачем?
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Депутатам парламента снова разрешено объединяться в группы
Законопроект «О статусе депутата» рассмотрят на парламентских слушаниях
Жесткая вертикаль власти: как шестой созыв сам себя выпорол
Впервые в Казахстане акимов районов избирают сами местные жители
Выборы в парламент. В ЦИК уверены, что успеют подготовиться к дате 31 октября
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из&nbsp;политики Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
28 июля, среда
09:14
COVID-19. Ревакцинацию после «Спутника V» лучше делать другой прививкой — ученые COVID-19. Ревакцинацию после «Спутника V» лучше делать...
08:49
Поборы и антисанитария на Соленом озере возмутили туристов
08:33
Осужденные за не особо тяжкие преступления голосовать на выборах не смогут
08:19
Мэрия Бишкека обещает построить в столице многоярусные парковки
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июля, вторник
23:50
Хакеры под видом Windows 11 распространяют трояны: будьте внимательны
23:22
Международный день борьбы с языком ненависти утвердила Генассамблея ООН
22:57
В Бишкеке насмерть сбили женщину
22:53
На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня затянуло в трубу аквапарка
22:52
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили семь новых объектов