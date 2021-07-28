Осужденные за не особо тяжкие преступления голосовать на выборах не смогут

В парламенте во втором и третьем чтениях сегодня рассмотрят проект закона о выборах президента и депутатов.

Накануне предлагаемые изменения обсудили члены профильного комитета. Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале сообщил, что выдвинул ряд предложений. В частности, о том, чтобы осужденные за не особо тяжкие преступления все-таки не получили право голоса. Коллеги согласились с этой поправкой.

Кроме того, парламентарии поддержали ограничение по привлечению агитаторов для партий и кандидатов-одномандатников.

Они отклонили предложение о запрете для партий выдвигать не только кандидатов по списку, но и тех, кто будет баллотироваться по одномандатным округам.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.