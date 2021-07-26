COVID-19. Заболеваемость снизилась, но ситуация остается напряженной

Показатели заболеваемости снизились, но эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его информации, второй день подряд в Кыргызстане регистрируется меньше тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Республиканский оперативный штаб напоминает, что в целях защиты организма от COVID-19 и избежания повторного роста заболевших необходимы обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и прохождение вакцинации.

До улучшения эпидемиологической ситуации не рекомендуется проводить и посещать торжества и другие массовые мероприятия. Во всех учреждениях, закрытых помещениях, независимо от формы собственности, в общественном транспорте необходимо обязательное соблюдение масочного режима.

В штабе напомнили, что надежным способом предотвратить распространение COVID-19, защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни, заранее подготовить свой организм и обеспечить иммунную защиту является вакцинация. Она проводится бесплатно и на добровольной основе. На сегодня всего вакцинировано 352 тысячи 877 человек (107 тысяч 826 — второй дозой).