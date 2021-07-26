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Власть

Груз 200. Какие документы необходимы для доставки тел умерших из России в КР

В посольстве Кыргызстана в России напомнили перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты.

По данным пресс-службы диппредставительства, в посольстве КР в РФ образована комиссия по рассмотрению заявлений на получение единовременных выплат на покрытие расходов по репатриации тел кыргызстанцев.

Согласно постановлению правительства, близкие родственники или лица, осуществляющие затраты на репатриацию тела и действующие на основании нотариально заверенной доверенности, могут обращаться за компенсацией расходов как на территории Кыргызстана в информационно-консультационный центр при департаменте внешней миграции при МИД, так и на территории России в дипломатические и консульские учреждения КР в РФ, где временно или постоянно пребывал умерший гражданин страны.

Отмечается, что с фераля 2021 года единовременные выплаты получили 78 близких родственников умерших в России граждан КР. Из них 32 выплачены по решению комиссии посольства и 46 решением комиссии информационно-консультационного центра.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:

  • заявление;
  • копия паспорта получателя;
  • копии документов, подтверждающих близкое родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
  • нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем;
  • банковские реквизиты получателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202162/
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