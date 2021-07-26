Груз 200. Какие документы необходимы для доставки тел умерших из России в КР

В посольстве Кыргызстана в России напомнили перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты.

По данным пресс-службы диппредставительства, в посольстве КР в РФ образована комиссия по рассмотрению заявлений на получение единовременных выплат на покрытие расходов по репатриации тел кыргызстанцев.

Согласно постановлению правительства, близкие родственники или лица, осуществляющие затраты на репатриацию тела и действующие на основании нотариально заверенной доверенности, могут обращаться за компенсацией расходов как на территории Кыргызстана в информационно-консультационный центр при департаменте внешней миграции при МИД, так и на территории России в дипломатические и консульские учреждения КР в РФ, где временно или постоянно пребывал умерший гражданин страны.

Отмечается, что с фераля 2021 года единовременные выплаты получили 78 близких родственников умерших в России граждан КР. Из них 32 выплачены по решению комиссии посольства и 46 решением комиссии информационно-консультационного центра.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты: