Груз 200. Какие документы необходимы для доставки тел умерших из России в КР

В посольстве Кыргызстана в России напомнили перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты.
По данным пресс-службы диппредставительства, в посольстве КР в РФ образована комиссия по рассмотрению заявлений на получение единовременных выплат на покрытие расходов по репатриации тел кыргызстанцев.
Согласно постановлению правительства, близкие родственники или лица, осуществляющие затраты на репатриацию тела и действующие на основании нотариально заверенной доверенности, могут обращаться за компенсацией расходов как на территории Кыргызстана в информационно-консультационный центр при департаменте внешней миграции при МИД, так и на территории России в дипломатические и консульские учреждения КР в РФ, где временно или постоянно пребывал умерший гражданин страны.
Отмечается, что с фераля 2021 года единовременные выплаты получили 78 близких родственников умерших в России граждан КР. Из них 32 выплачены по решению комиссии посольства и 46 решением комиссии информационно-консультационного центра.
Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:
- заявление;
- копия паспорта получателя;
- копии документов, подтверждающих близкое родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
- нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем;
- банковские реквизиты получателя.