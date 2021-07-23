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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партия «Эмгек» будет судиться с ЦИК. Требует пересчета голосов в Токмаке

Представители партии «Эмгек» подали в административный суд Бишкека заявление на ЦИК. Они оспаривают решение об отмене постановления Токмакской ТИК о пересчете голосов. Информацию 24.kg подтвердили в избирательной комиссии.

Известно, что жалобу в суд также подписала партия «Асыл Мурас-Жаштар». Заявители просят суд отменить решение ЦИК как необоснованное.

«Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» утверждают, что располагают доказательствами, что ручного подсчета не было ни на одном участке, но имелось расхождение по действительным бюллетеням. Однако ранее ТИК Токмака протоколы УИК утвердила.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201917/
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