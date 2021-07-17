Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бекбосун Борубашов назначен советником президента Садыра Жапарова.

Бекбосун Борубашов является завкафедрой на юридическом факультете КРСУ, возглавлял конституционное совещание по разработке проекта Основного закона, ориентированного на президентскую форму правления.

Таалатбек Масадыков стал заместителем председателя Совбеза.

Садыр Жапаров в целях повышения эффективности деятельности Совбеза КР подписал указ «О некоторых вопросах организации деятельности Совета безопасности Кыргызской Республики».

Согласно указу учреждена должность заместителя председателя Совбеза.

Таалатбек Масадыков родился в 1961 году в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Россия).

1984–1986 — проходил воинскую службу в качестве преподавателя в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР (Москва);

1987 — командирован в Афганистан, работал в группе советских советников при Академии наук и Министерстве по делам племен и границ Афганистана переводчиком и специалистом по вопросам племен;

1988–1991 — вернулся в Москву, окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на кафедре иранской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ;

1992–1994 — занимался частным предпринимательством в Москве;

1995–1996 — заместитель генерального директора Государственного комитета по иностранным инвестициям и экономической помощи КР;

1997–1999 — содекан и преподаватель факультета международных отношений Международного университета Кыргызстана (МУК);

2002 — работа в Организации Объединенных Наций (Афганистан, Иран, Пакистан);

2009-2014 — политический директор специальной политической миссии ООН в Афганистане;

2014 — занимался общественной деятельностью.

В 2017 году был кандидатом на президентских выборах.

Заир Чокоев назначен заместителем министра экономики и финансов.

Он стал заместителем министра экономики и финансов — директором Центрального казначейства Министерства экономики и финансов.

Заир Чокоев родился 27 июня 1960 года во Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР.

Трудовую деятельность начал экономистом в Вычислительном центре Госплана Киргизской ССР.

1994-1999 — работа в Министерстве финансов КР.

2000 — эксперт отдела экономической политики в аппарате президента КР. Был членом Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при президенте КР, затем членом Государственной комиссии по рынку ценных бумаг.

2001-2007 — работа в Национальном банке КР, занимал должность заместителя председателя Национального банка КР.

В 2010 году исполнял обязанности председателя НБ КР.

2015-2021 — председатель правления, заместитель председателя совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк», был членом совета директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Токтомамбет Сатышов назначен директором Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Другим указом Уланбек Калманбетов освобожден от занимаемой должности. Он проработал чуть больше месяца.

Токтомамбет Сатышов родился 15 апреля 1957 года в Токтогульском районе. Окончил Фрунзенский строительный техникум по специальности «промышленное гражданское строительство», Фрунзенский политехнический институт, Университет марксизма-ленинизма, Кыргызский национальный университет по специальности «юрист-правовед».

Трудовую деятельность начал в 1975 году рабочим управления основных сооружений Токтогульской ГЭС в Кара-Куле;

Читайте по теме Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности

1980-1983 — мастер, начальник участка в системе «Нарынгидроэнергострой» в Кара-Куле;

1984-2008 — главный инспектор, затем главный инженер и начальник управления Госархстройнадзора по Ошской области;

2008 — начальник управления государственной экспертизы Госстроя по южному региону;

2011 — начальник управления Госархстройнадзора по Джалал-Абадской области;

2014 — независимый эксперт комиссии по противодействию коррупции, заместитель председателя наблюдательного совета Госархстроя;

2018 — аудитор по контролю качества строительства объектов департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя;

2019 — главный инженер координационной группы по реализации инвестиционного проекта ДЖГС Госархстроя.

Заслуженный строитель КР.

Нуруйпа Муканова назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте.

Работает в сфере противодействия коррупции в разных секторах экономики с 2008 года.

У нее два высших образования, степень магистра государственного управления, окончила очную аспирантуру в Академии управления при президенте КР по направлению «экономика народного хозяйства».

Читайте по теме Садыр Жапаров создал Антикоррупционный деловой совет

Является членом экспертного совета координационного совещания при Генпрокуратуре. Член сети институтов и организаций государственного управления в Центральной и Восточной Европе и регионального центра реформы госуправления.

Имеет 20-летний опыт работы руководителем и национальным экспертом международных проектов и программ в области госуправления и противодействия коррупции.

Каныбек Осмоналиев написал заявление об уходе с должности советника председателя кабинета министров.

Он назначен советником главы кабмина Улукбека Марипова в феврале 2021.

Чиновник сообщил, что на него «идет сильное давление». Каныбек Осмоналиев также написал, что его младшего брата уволили с должности полпреда в Ошской области.

Бакытбек Шокенов стал заместителем председателя Национального статистического комитета.

Родился 11 декабря 1974 года.

Напомним, с февраля 2021 года Нацстатком возглавляет Самат Насирдинов.

Замир Кожомбердиев стал заместителем директора Государственной комиссии по делам религий.

Другим заместителем является Гульназ Исаева — специалист по религиозным вопросам и межрелигиозному диалогу.

О Замире Кожомбердиеве в открытых источниках информации нет.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

МП «Бишкекский санитарный полигон» возглавил Талант Аспеков. Предприятие с января 2021 года возглавлял Адиль Назаров.

Талант Аспеков, по словам Адиля Назарова, был советником и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова.

Самого Адиля Назарова назначили заместителем директора МП «Бишкекреклама».

Канат Анарбеков назначен начальником государственного учреждения «Бишкекглавархитектура» при Госстрое. Ранее эту должность занимал Максатбек Молдомырзаев, который назначен 27 мая 2021 года. Он освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Мирлан Арстанбаев назначен послом Кыргызстана в Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах по совместительству с резиденцией в Токио.

Ранее Мирлан Арстанбаев был руководителем секретариата министра иностранных дел. Занимал также должность генерального директора Государственного предприятия дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» при МИД.

С 6 марта 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Японии.

Отметим, Моника Иверсен завершает свою миссию посла Германии в Кыргызстане.

О кадровых перестановках с 5 по 9 июля читайте здесь.