Министерство транспорта и коммуникаций планирует сделать альтернативную дорогу север — юг платной. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы ведомства Нурланбек Кайынбаев.

Депутат Бактыбек Райымкулов предложил сделать платной и дорогу Балыкчи — Корумду.

«Летом много ездят на Иссык-Куль. Вдоль дороги полно мусора, местные вынуждены сами собирать оставленные туристами отходы. Поэтому эту дорогу тоже надо сделать платной», — сказал он.

По данным чиновника Минтранса, за 10 лет на строительство дорог в стране правительство взяло у кредиторов $2,5 миллиарда.