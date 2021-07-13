В Кыргызстане хотят разрешить осужденным голосовать на выборах. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, избирательное право получит только около четверти лишенных свободы.

«В тюрьмах Кыргызстана содержится 4 тысячи 769 человек. Предлагается разрешить голосовать тем, кто совершил преступление по неосторожности. Таких, по некоторым данным, 20-25 процентов», — сказала она.

Норма вносится в проект конституционного закона КР «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».