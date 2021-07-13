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Власть

Тендер с боорсоками. Сотрудники мэрии города Ош привлечены к ответственности

Прокуратура выявила три грубейших нарушения законодательства мэрией Оша при проведении тендера на боорсоки. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Отметим, в июне мэрия Оша хотела потратить на торжественное мероприятие в честь открытия инновационного центра для молодежи 312 тысяч сомов. На эти деньги планировали накрыть праздничный стол, для чего объявили тендер на покупку самс, боорсоков, пирогов и пирожных. Победителем стала компания, предложившая самую низкую цену — 180 тысяч сомов, из которых 100 тысяч предусмотрены на закупку боорсоков. 4 июня состоялось торжественное открытие инновационного центра. Однако участники мероприятия сообщили, что боорсоков на столе не было. Председатель комитета по делам молодежи мэрии Оша Иззатбек Берхмаматов отметил, что на кофе-брейк предусмотрели небольшие деньги, а сумма, указанная в тендере, — это техническая ошибка. Он добавил, что тендер будет аннулирован.

В Генпрокуратуре отметили, что по итогам проверки выявлено три грубейших нарушения законов «О бухгалтерском учете», «О госзакупках» и «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

«В связи с этим мэру Оша предложено устранить нарушения нормативно-правовых актов. Председатель комитета по делам молодежи и члены конкурсной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности», — заключили в надзорном органе.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/200849/
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