Всемирный банк выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с COVID-19, половину из них — в кредит. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр здравоохранения и социального развития.

По его словам, кредит предоставляется на 37 лет под 0,75 процента годовых. Другие $10 миллионов — грант.

«$19 миллионов мы потратим на товары и услуги в борьбе с COVID-19. В том числе на $17 миллионов закупим вакцину и необходимые компоненты, на оборудование потратим $986 тысяч, на утилизацию мусора — $450 тысяч, на ремонт зданий — $750 тысяч и $600 тысяч на информационную кампанию», — сказал министр.