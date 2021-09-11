10:55
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Плохое настроение может спровоцировать заражение COVID-19

Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Светлану Малиновскую.

По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.

Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.

Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

Большое распространение сейчас получил дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к «вызывающим озабоченность». Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206826/
просмотров: 1233
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 75 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 177 158
Коронавирусом болеют 1 тысяча 734 человека, 277 — в тяжелом состоянии
Для зараженных COVID-19 свободны 492 койки в медучреждениях Бишкека
Ношение масок в школах Бишкека будет обязательным
COVID-19 в мире. Заразились более 223,1 миллиона, умерли более 4,6 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 784 человека, 290 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще три человека
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на допрос в МВД
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
В&nbsp;Кыргызстане разработали новый закон об&nbsp;образовании В Кыргызстане разработали новый закон об образовании
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
12 сентября, воскресенье
10:22
ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эши...
10:03
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
09:40
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
11 сентября, суббота
21:27
Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»