Плохое настроение может спровоцировать заражение COVID-19

Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусом, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Светлану Малиновскую.

По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.

Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.

Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

Большое распространение сейчас получил дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к «вызывающим озабоченность». Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).