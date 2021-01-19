Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удаленке

Британский стартап создал браслет Moodbeam, который позволяет работодателям отслеживать эмоциональное состояние сотрудников. Они смогут узнать, когда работнику грустно, передает BBC.

Браслет выглядит как фитнес-трекер, однако вместо дисплея у него установлены две кнопки — синяя и желтая. Если у сотрудника плохое настроение, ему следует нажать синюю кнопку, а если хорошее — желтую.

Устройство связано с мобильным приложением и сайтом — передает туда данные. Браслет может заинтересовать компании, руководители которых хотят следить за состоянием сотрудников на удаленке. Руководство сможет увидеть, как меняется настроение работников.

Авторы стартапа отметили, что хотят помочь преодолеть разрыв между руководителями и подчиненными, который возникает из-за отсутствия живого общения.

Ранее ВОЗ заявила, что изоляция из-за пандемии усугубила проблемы с психическим здоровьем сотрудников.