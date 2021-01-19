00:11
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Техноблог
Сюжет: COVID-19

Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удаленке

Британский стартап создал браслет Moodbeam, который позволяет работодателям отслеживать эмоциональное состояние сотрудников. Они смогут узнать, когда работнику грустно, передает BBC.

Браслет выглядит как фитнес-трекер, однако вместо дисплея у него установлены две кнопки — синяя и желтая. Если у сотрудника плохое настроение, ему следует нажать синюю кнопку, а если хорошее — желтую.

Устройство связано с мобильным приложением и сайтом — передает туда данные. Браслет может заинтересовать компании, руководители которых хотят следить за состоянием сотрудников на удаленке. Руководство сможет увидеть, как меняется настроение работников.

Авторы стартапа отметили, что хотят помочь преодолеть разрыв между руководителями и подчиненными, который возникает из-за отсутствия живого общения.

Ранее ВОЗ заявила, что изоляция из-за пандемии усугубила проблемы с психическим здоровьем сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/180490/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Узнать о ворованных телефонах в Бишкеке теперь можно с помощью приложения
В Кыргызстане разработали приложение по телемедицине для пациентов клиник
От Zoom до Among Us: самые популярные приложения 2020 года
В Кыргызстане разработали мобильные приложения для детей с нарушением слуха
Названы рекомендованные к удалению Android-приложения
Думала о суициде, прощалась со всеми. Как COVID-19 бьет по психике
Родительские чаты. Как избежать войн и сохранить нервы
COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
Некоторыми услугами ГРС теперь можно воспользоваться не выходя из дома
В Бишкеке приложения для вызова такси перестали работать
Популярные новости
Башни-небоскребы будущего построят в&nbsp;Китае Башни-небоскребы будущего построят в Китае
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения
Бизнес
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
19 января, вторник
23:47
Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удаленке Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на...
23:27
Эксперт ВОЗ допустил повторный перенос чемпионата по футболу Евро-2020
23:04
При −52 градуса. В Сети всех поразило видео якутских пожарных
22:13
Институт омбудсмена запустит чат-бот в Telegram на двух языках
21:39
Кыргызстанец пожаловался на очереди в паспортном столе в селе Беловодском