Родительские чаты. Как избежать войн и сохранить нервы

Перед началом учебного года оживают многочисленные родительские чаты. В мессенджерах, помимо важной информации, касающейся учебного процесса, появляется масса вопросов и чуть ли не спама. Бывает, что уведомления о новых сообщениях идут практически круглосуточно. С переходом на дистанционное обучение поток информации увеличился в разы. В чат скидывают сообщения о начале занятий по ZOOM, о проблемах с подключениями, вопросы по платформам и другие. Как организовать чат так, чтобы он был информативным и никого не раздражал, 24.kg рассказала психолог Татьяна Кан.

— Есть ли необходимость устанавливать строгие правила поведения в чате? Если да, то что должно быть под запретом и почему?

Родительская группа в чате, как и любая другая группа, нуждается в правилах. Они помогают регламентировать общение. Иначе все превратится в хаос. Татьяна Кан

— Правила во многом зависят от формата, тематики группы. Если она создана для обсуждения чего-либо, то, конечно, мы не можем запретить высказывать ее участникам свое мнение, общаться. Но и тут должен быть регламент: не переходить на личности, не оскорблять, не присылать спам, картинки, информацию, не связанную с тематикой чата. Сразу стоит оговорить, можно ли присылать голосовые сообщения. Иногда можно ввести ограничение, что в чате обсуждаются только общие вопросы, а частные — в личных сообщениях.

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Есть еще один формат, когда группа создается только для информирования, сообщения в ней могут размещать только администратор, модераторы, а все вопросы — в личной переписке. И родители сами вправе решать, какой вариант им предпочтительней. Многие учителя предпочитают создавать чаты без возможности комментирования, где они сообщают только важную для всех информацию об учебном процессе.

Я считаю, что родителей надо ограничивать в общении в чате, прописывать правила и доводить их до участников группы.

— Как одернуть любителей поговорить ни о чем, присылать различные картинки и не испортить с ними отношения? Можно как-то избежать конфликтов?

— Вот здесь, кстати, правила очень помогают. Лично я при создании групп закрепляю правила вверху группы сообщений, и если кто-то нарушает их, отправляю ссылку на сообщение в качестве первого предупреждения. Как правило, человек понимает и перестает нарушать.

Если же правила не прописаны, нет никаких запретов, то подразумевается, что все разрешено.

В этом случае будут и поздравления с праздниками, и анекдоты, и различный спам. Важно указывать на их недопустимость корректно, чтобы не было конфликта. Татьяна Кан

Но бывает, что в любом случае его не получается избежать — конфликтной личности, как правило, без разницы где ругаться: в чате, в группе, в личном общении, в лифте. Нервы родителей сейчас, в период онлайн-обучения, настолько измотаны, что лишняя переписка, информационный мусор добавляют еще больше напряжения.

Мое мнение: хотите уберечь себя от ненужной информации, будьте иногда категоричны, всегда можно ссылаться на правила группы, сетевого общения, и, не переходя на личности, напомнить человеку о них.

— Должен ли присутствовать в чате учитель/классный руководитель?

— Здесь, опять же, все зависит от формата группы. Как правило, учителя, классный руководитель создают чат с учениками, где они обсуждают учебные вопросы. У нас, например, в таком чате детям запрещено писать комментарии. Преподаватель дает информацию, а если есть вопросы — то ребенок может написать личное сообщение.

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Такая же группа может быть и с родителями. В ней так же в основном разговоры связаны с учебой. Для общения родителей на другие темы, в том числе касающиеся дополнительного образования, работы родительского комитета, обсуждения подарков, праздников и других, может быть создан отдельный чат.

По моему мнению, если первые два обязательны, то третий — нет. Я лично вышла из такого, доверив решение по тому, что не касается напрямую учебного процесса, родительскому комитету. Ведь если мы выбрали в него людей, значит, доверяем. Находиться в такой группе, спорить, обсуждать — это уже выбор родителя.

Я считаю, что необходимо ограничить количество часов присутствия в чатах, и если есть возможность — не участвовать в лишнем обсуждении. Татьяна Кан

Сейчас и так родитель может быть в разных группах, они создаются чуть ли не по каждому предмету. А если в семье несколько детей?

— Некоторые родители предпочитают вообще не входить в школьный чат. В чем плюсы и минусы такой позиции?

— Очень многое зависит от возраста ребенка. Если ребенок учится в младшей школе или только перешел в среднюю, то у него могут быть еще не совсем сформированы чувства ответственности и самоконтроля. Он еще не может организовать себя, что, например, нужно до пяти часов выслать домашнее задание. Есть, конечно, сознательные дети, но в таком возрасте им самим контролировать сложно. Поэтому родитель присутствовать в одном из чатов должен. Это его ответственность — знать, чем увлекается ребенок, с кем дружит, как учится... Поэтому достаточно присутствовать в одном-двух чатах, чтобы держать руку на пульсе, взаимодействовать с ребенком, разговаривать, видеть, как он выполняет задание, этого достаточно.

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После примерно 7-го класса контроль можно ослабить. Тут уже формируется личность, самостоятельность и ответственность. Здесь, конечно, встает вопрос доверия ребенку. Можете ли вы рассчитывать на его самостоятельность, осознает ли он значимость учебы и другие моменты. Конечно, также быть в курсе происходящего в школе, но контролировать уже в меньшей степени, чем ранее.

Когда вы совсем исключены из процесса, не присутствуете ни в одной из групп, не взаимодействуете с учителем, другими родителями, то можно что-то важное пропустить.