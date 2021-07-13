Депутаты парламента предлагают ежегодно повышать социальные пособия

Пять депутатов парламента — Наталья Никитенко, Альфия Самигуллина, Бурун Аманова, Евгения Строкова и Улан Примов инициировали законопроект о повышении государственных пособий.

Они предлагают закрепить за кабинетом министров обязанность на ежегодной основе поэтапно поднимать размер выплат и размер гарантированного минимального дохода, а также ежегодно индексировать их на уровень не ниже инфляции за предыдущий год.

Авторы считают, что эти законодательные изменения обеспечат реализацию на практике установленных Конституцией гарантий на размер пособий в сумме не ниже прожиточного минимума.

Кроме этого, согласно отчетным данным профильного министерства, территориальные управления социального развития с 2019 года получают необходимые сведения в отношении граждан из других государственных и муниципальных органов и учреждений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», в связи с чем кыргызстанцы не обязаны сдавать необходимые справки.

Однако в нормативных правовых актах эти требования до сих не исключены. Депутаты говорят, что это порождает коррупционные риски и может использоваться недобросовестными сотрудниками для выдвижения необоснованных требований.

Парламентарии также предлагают дополнить виды государственных пособий еще ежемесячным социальным пособием. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.