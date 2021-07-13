08:25
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Власть

Депутаты парламента предлагают ежегодно повышать социальные пособия

Пять депутатов парламента — Наталья Никитенко, Альфия Самигуллина, Бурун Аманова, Евгения Строкова и Улан Примов инициировали законопроект о повышении государственных пособий.

Они предлагают закрепить за кабинетом министров обязанность на ежегодной основе поэтапно поднимать размер выплат и размер гарантированного минимального дохода, а также ежегодно индексировать их на уровень не ниже инфляции за предыдущий год.

Авторы считают, что эти законодательные изменения обеспечат реализацию на практике установленных Конституцией гарантий на размер пособий в сумме не ниже прожиточного минимума.

Кроме этого, согласно отчетным данным профильного министерства, территориальные управления социального развития с 2019 года получают необходимые сведения в отношении граждан из других государственных и муниципальных органов и учреждений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», в связи с чем кыргызстанцы не обязаны сдавать необходимые справки.

Однако в нормативных правовых актах эти требования до сих не исключены. Депутаты говорят, что это порождает коррупционные риски и может использоваться недобросовестными сотрудниками для выдвижения необоснованных требований.

Парламентарии также предлагают дополнить виды государственных пособий еще ежемесячным социальным пособием. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200839/
просмотров: 44
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 25 миллиардов сомов выделено на пенсии в Кыргызстане за полгода
Цифра дня. 20,7 миллиарда сомов потратили на выплату пенсий и пособий
День матери в Кыргызстане. Нелегкое счастье и минимум поддержки
В кабмине не могут сказать, будут ли увеличены социальные пособия малоимущим
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят пособия в честь Дня Победы
Ветеранам ВОВ начали выплачивать пособия. Выделено почти 23 миллиона сомов
Цифра дня. На 12,4 миллиарда сомов профинансированы пенсии и пособия в 2021 году
Это фейк. Садыр Жапаров не подписывал указ о выплате пособий многодетным семьям
Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Родители детей с ОВЗ получают пособие в два раза меньше приемных
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
08:22
Депутаты парламента предлагают ежегодно повышать социальные пособия Депутаты парламента предлагают ежегодно повышать социал...
08:14
Дело Орхана Инанды. Суд Анкары арестовал главу «Сапата»: подробности
08:10
Не так поняли. Таможенная служба разъясняет, что хотел сказать Кыялбек Мукашев
07:45
Дело Орхана Инанды. Суд в Турции арестовал главу сети школ «Сапат»
00:49
В Аксы селевой поток унес восемь человек, шестеро погибли
12 июля, понедельник
23:48
Xiaomi Mi Note 11 Pro получит Snapdragon 870 и 100-кратный зум
23:14
Каракол останется без уличного освещения. Вводятся лимиты потребления
22:47
Новая вакцина против COVID-19 на основе табака разработана в Азербайджане
22:20
В некоторых районах Бишкека и селе Аламедин отключат газ