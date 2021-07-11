Повторные выборы. Жалоб о нарушениях поступило в 10 раз меньше, чем в апреле

ЦИК отметил резкое уменьшение жалоб о нарушениях выборного процесса. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в координационную группу оперативного реагирования поступило 34 сообщения о нарушениях. Из них:

— информация о возможном подкупе голосов избирателей — 13 ( Бишкек — 9, Ош — 3, Токмак — 1);

— информация о массовом подвозе — 7; (Бишкек − 5, Ош — 1, Токмак — 1);

— информация о нарушениях правил предвыборной агитации — 5 ( Бишкек − 3, Ош — 2);

— другие нарушения — 9.

«Необходимо отметить, что по сравнению с 11 апреля наблюдается резкое уменьшение жалоб и заявлений. В апреле было более 400 сообщений о нарушениях. Это свидетельствует о том, что отмена результатов голосования дала свои положительные плоды. Большая часть партий сделали для себя выводы», — заключил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.