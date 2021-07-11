22:49
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть

Повторные выборы. Жалоб о нарушениях поступило в 10 раз меньше, чем в апреле

ЦИК отметил резкое уменьшение жалоб о нарушениях выборного процесса. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в координационную группу оперативного реагирования поступило 34 сообщения о нарушениях. Из них:

— информация о возможном подкупе голосов избирателей — 13 ( Бишкек — 9, Ош — 3, Токмак — 1);

— информация о массовом подвозе — 7; (Бишкек − 5, Ош — 1, Токмак — 1);

— информация о нарушениях правил предвыборной агитации — 5 ( Бишкек − 3, Ош — 2);

— другие нарушения — 9.

«Необходимо отметить, что по сравнению с 11 апреля наблюдается резкое уменьшение жалоб и заявлений. В апреле было более 400 сообщений о нарушениях. Это свидетельствует о том, что отмена результатов голосования дала свои положительные плоды. Большая часть партий сделали для себя выводы», — заключил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 32 политические партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200723/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Во время выездного голосования серьезных нарушений не выявлено
Повторные выборы. В Токмаке исключенный кандидат от партии «Патриот» была на УИК
В милицию поступило шесть сообщений о нарушениях на выборах в Токмаке
Повторные выборы. В ЦИК поступили сигналы о массовом подвозе и агитации на УИК
Повторные выборы. Кандидат от «Асыл Мурас-Жаштар» в Токмаке в гонке не участвует
ЦИК исключила трех кандидатов в депутаты от партий, баллотирующихся в Токмаке
Куча нарушений. Сотрудники аппарата омбудсмена проверили ИВС в Нарынской области
Повторные выборы. Три партии получили предупреждение от Бишкекской ТИК
Повторные выборы. В Токмаке кандидат «Эмгека» пожаловался на члена ТИК: угрожает
Повторные выборы. Кандидата «Улуттар биримдиги» обвиняют в даче взятки члену ТИК
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
22:47
Повторные выборы. ЦИК рассмотрит заявление партии «Реформа» о нарушениях Повторные выборы. ЦИК рассмотрит заявление партии «Рефо...
22:45
В Джалал-Абаде построят дом для сотрудников ГКНБ за счет неизвестных спонсоров
22:34
ДТП с детьми в Боомском ущелье. Правительство взяло расследование под контроль
22:26
В Швеции канатоходцы прошли два километра по тросу над пропастью
22:22
Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран