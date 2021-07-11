Итоги выборов. Проголосовали 27,14 процента избирателей

В повторных выборах депутатов городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака проголосовали 27,14 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Отмечается, что всего проголосовали 167 тысяч 909 человек.

При этом самая низкая явка отмечена в Бишкеке. В столице на участки пришли 100 тысяч 857 человек, или 23,64 процента избирателей.

В Оше свой выбор сделали 50 тысяч 79 человек, что составляет 36,72 процента от общего числа избирателей.

Самая высокая явка оказалась в Токмаке, где проголосовали 16 тысяч 973 избирателя, что составляет 44,55 процента.