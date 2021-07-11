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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. На 18.00 проголосовали 25,22 процента избирателей

По данным на 18.00, явка избирателей на повторных выборах депутатов городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака составила 25,22 процента. Такие данные приводит Центризбирком.

На участки пришли 155 тысяч 707 человек. При этом в Бишкеке свой выбор сделали 85 тысяч 411 человек, или 20,02 процента избирателей, в Оше — 56 тысяч 610 человек, или 37,07 процента, а в Токмаке — 13 тысяч 686 избирателей, или 35,92 процента.

Отметим, что общая явка на повторных местных выборах на 18.00 оказалась ниже апрельской. Тогда за два часа до окончания голосования на участки пришли 28,89 процента избирателей. При этом в Токмаке на июльских выборах явка выше, чем весной. В Оше она осталась практически такой же, а вот в Бишкеке ниже почти на 5 процентов.

Напомним, что в повторных выборах депутатов в три городских кенеша участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200692/
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