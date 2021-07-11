Дастан Бекешев хочет заставить частные СМИ снизить цены на политическую рекламу

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает поправки в выборное законодательство, касающиеся размещения политической рекламы в частных СМИ.

СМИ не обижайтесь. Но пока мы не урегулируем цену за политическую рекламу в сторону уменьшения, политическая реклама будет доступной только для олигархов, на которых вы периодически жалуетесь. Я хочу внести соответствующие поправки в выборное законодательство. — Дастан Бекешев (@bekeshev) July 11, 2021

По его словам, необходимо, чтобы медиа снизили расценки. Иначе некоторые партии и кандидаты, не имеющие достаточно средств, не могут заниматься пиаром через средства массовой информации, и получается, что не у всех равные возможности.

«Я предлагаю установить одну стоимость для интернет-сайтов, одну для ТВ-каналов и одну — для газет. Ну а те СМИ, кто не согласен с такой ставкой, пусть тогда не аккредитовываются в ЦИК, печатают официальную информацию и сами анализируют программы», — сказал Дастан Бекешев.

Инициатор посетовал, что из-за высоких расценок на политическую рекламу в парламент попадают только богатые. Он также добавил, что таким образом хочет помочь тем политикам, у кого есть амбиции, но нет денег, попасть в парламент и городские кенеши. По его словам, выборы это не бизнес и зарабатывать на неплатежеспособных претендентах на мандаты не следует.

Парламентарий готовит проект документа.