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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Дастан Бекешев хочет заставить частные СМИ снизить цены на политическую рекламу

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает поправки в выборное законодательство, касающиеся размещения политической рекламы в частных СМИ.

По его словам, необходимо, чтобы медиа снизили расценки. Иначе некоторые партии и кандидаты, не имеющие достаточно средств, не могут заниматься пиаром через средства массовой информации, и получается, что не у всех равные возможности.

«Я предлагаю установить одну стоимость для интернет-сайтов, одну для ТВ-каналов и одну — для газет. Ну а те СМИ, кто не согласен с такой ставкой, пусть тогда не аккредитовываются в ЦИК, печатают официальную информацию и сами анализируют программы», — сказал Дастан Бекешев.

Инициатор посетовал, что из-за высоких расценок на политическую рекламу в парламент попадают только богатые. Он также добавил, что таким образом хочет помочь тем политикам, у кого есть амбиции, но нет денег, попасть в парламент и городские кенеши. По его словам, выборы это не бизнес и зарабатывать на неплатежеспособных претендентах на мандаты не следует. 

Парламентарий готовит проект документа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200691/
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