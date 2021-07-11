Повторные выборы. В Оше задержана за подкуп голосов агитатор одной из партий

В Оше задержана агитатор одной из партий по факту подкупа голосов. Информацию 24.kg подтвердили в УВД южной столицы.

Сообщается, что речь о К.А., стороннице партии экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова, «Улуттар биримдиги». У нее изъяты деньги. По свидетельству очевидцев, она предлагала за голос жителям микрорайона «Тулейкен» по 2 тысячи сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

Отмечается, что женщина госпитализирована. Милиция отправила запрос в клинику, чтобы получить разрешение допросить ее.

Напомним, что в повторных выборах депутатов три городских кенеша участвуют 32 политических партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 216 кандидатов. Они борются за 121 мандат.