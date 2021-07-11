Повторные выборы. Активнее всего голосуют в Первомайском районе Бишкека

По данным на 14.00, самая активная явка избирателей на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша отмечена в Первомайском районе. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Бишкекской ТИК Айбек Стамов.

По его словам, в этом районе уже проголосовали 12 тысяч 916 избирателей, или 13,86 процента от общего числа. В Ленинском районе проголосовали 17 тысяч 199 человек, или 13,65 процента. В Свердловском районе свой выбор сделали 13 тысяч 110 человек, или 13,12 процента избирателей. А вот самая низкая явка пока отмечена в Октябрьском районе. Там проголосовали 12 тысяч 278 избирателей, или 11,41 процента от общего числа.

Отметим, что в Бишкеке явка на местных выборах остается самой низкой среди трех городов, где проходят повторные выборы. В столице свой выбор сделали 55 тысяч 515 человек, или 13,01 процента избирателей.