Повторные выборы. В Бишкеке проголосовал премьер-министр Улукбек Марипов

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов с супругой проголосовал на избирательном участке № 1032, расположенном в здании средней общеобразовательной школы № 40.

Глава кабинета министров отметил, что каждому гражданину республики необходимо воспользоваться своим правом голоса и проявить социальную ответственность, политическую и правовую зрелость.

Напомним, что сегодня проходят повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей.