Повторные выборы. В Бишкеке проголосовали более 3,5 процента избирателей

В Бишкеке на 10.00 проголосовали 15 тысяч 59 человек, или 3,59 процента избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель столичной ТИК Айбек Стамов.

По его словам, всего в столице зарегистированы 426 тысяч 699 избирателей. «Вчера, 10 июля, вне помещения проголосовали 2 тысячи 277 человек», — отметил Айбек Стамов.

Он добавил: ожидается, что в целом явка не будет высокой. «Стоит учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, кроме того, сейчас пора отпусков. Мы ожидаем, что после обеда активность избирателей увеличится», — подчеркнул Айбек Стамов.