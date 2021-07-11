Повторные выборы. Утвержден алгоритм по защите здоровья граждан

Для защиты здоровья граждан Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов просит всех участников избирательного процесса соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Отмечается, что утвержден и согласован с Министерством здравоохранения и социального развития алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан. Органы местного самоуправления и санитарно-эпидемиологического надзора обеспечивают проведение тщательной влажной уборки и дезинфекции помещения для голосования. Обязательно наличие коврика у входа в помещение для голосования, пропитанного дезинфицирующим раствором. У всех избирателей, пришедших на участок, будут измерять температуру тела.

«В день голосования сотрудники органов внутренних дел содействуют соблюдению дистанции не менее 1,5-2 метров всеми участниками избирательного процесса у входа на избирательный участок и обеспечивают общественный порядок на территории избирательного участка», — говорится в сообщении.

При посещении избирательного участка должны выдавать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

В Центризбиркоме подчеркивают, что алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан неукоснительно должен соблюдаться всеми участниками избирательного процесса.

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