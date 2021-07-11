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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня повторные выборы депутатов местных кенешей

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.

На мандаты претендует 2 тысячи 216 кандидатов из 32 партий. Больше всего в Бишкеке — 1 тысяча 258, Оше — 616 и Токмаке — 342. Для того чтобы попасть в горкенеш, партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Всего в повторных выборах намерены принять участие 32 политические организации.

В столице баллотируется 18 партий:

  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Эмгек»;
  • «Туран»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Реформа»;
  • «Онугуу-Прогресс»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Столица»;
  • «Замандаш»;
  • «Ынтымак»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Жаны-Мезгил»;
  • «Социал-демократы»;
  • «Ишеним»;
  • «Улуу-Журт»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 9 партий:

  • «Ынтымак»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Бир Бол»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Нур».

Но накануне «Ынтымак» отказалась от участия в гонке и политорганизаций осталось восемь.

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

  • «Эл биримдиги»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Эмгек»;
  • «Патриот ынтымагы»;
  • «Асыл Мурас жаштары»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

В день голосования с 8.00 до 20.00 будут функционировать 326 участков. Число избирателей по трем городам составляет 617 тысяч 517 человек. Из них в Бишкеке смогут проголосовать 426 тысяч 699 (69 процентов обладающих избирательным правом) избирателей, Ошской ТИК- 152 718 (6 процентов), Токмакской ТИК- 38 тысяч 100 (25 процентов).

Предварительные итоги по данным АСУ появятся в течение часа после завершения голосования. Официальные результаты будут оглашены не позднее 24 июля.

Ссылка: https://24.kg/vlast/200472/
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