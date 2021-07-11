В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня повторные выборы депутатов местных кенешей

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.

На мандаты претендует 2 тысячи 216 кандидатов из 32 партий. Больше всего в Бишкеке — 1 тысяча 258, Оше — 616 и Токмаке — 342. Для того чтобы попасть в горкенеш, партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Всего в повторных выборах намерены принять участие 32 политические организации.

В столице баллотируется 18 партий:

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир Бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

Но накануне «Ынтымак» отказалась от участия в гонке и политорганизаций осталось восемь.

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

В день голосования с 8.00 до 20.00 будут функционировать 326 участков. Число избирателей по трем городам составляет 617 тысяч 517 человек. Из них в Бишкеке смогут проголосовать 426 тысяч 699 (69 процентов обладающих избирательным правом) избирателей, Ошской ТИК- 152 718 (6 процентов), Токмакской ТИК- 38 тысяч 100 (25 процентов).

Предварительные итоги по данным АСУ появятся в течение часа после завершения голосования. Официальные результаты будут оглашены не позднее 24 июля.