В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня повторные выборы депутатов местных кенешей

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.
На мандаты претендует 2 тысячи 216 кандидатов из 32 партий. Больше всего в Бишкеке — 1 тысяча 258, Оше — 616 и Токмаке — 342. Для того чтобы попасть в горкенеш, партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Всего в повторных выборах намерены принять участие 32 политические организации.
В столице баллотируется 18 партий:
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Айкол Кыргызстан».
Ошская территориальная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир Бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
Но накануне «Ынтымак» отказалась от участия в гонке и политорганизаций осталось восемь.
Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
В день голосования с 8.00 до 20.00 будут функционировать 326 участков. Число избирателей по трем городам составляет 617 тысяч 517 человек. Из них в Бишкеке смогут проголосовать 426 тысяч 699 (69 процентов обладающих избирательным правом) избирателей, Ошской ТИК- 152 718 (6 процентов), Токмакской ТИК- 38 тысяч 100 (25 процентов).
Предварительные итоги по данным АСУ появятся в течение часа после завершения голосования. Официальные результаты будут оглашены не позднее 24 июля.