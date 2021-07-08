Ситуация в Афганистане. Кыргызстан будет взаимодействовать в рамках ОДКБ

Кыргызстан усиливает разведывательную работу в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, страны Центральной Азии готовятся к внешним угрозам.

«Беженцы из Афганистана могут в скором времени оказаться и на нашей территории. На фоне вывода войск США из Афганистана усиливается работа по обеспечению национальной безопасности. Если Таджикистан попросит помощь для охраны своих границ, Кыргызстан будет взаимодействовать в рамках ОДКБ, потому что вопрос касается и нас», — сказал Камчыбек Ташиев.

Председатель ГКНБ также добавил, что граждане из Центральной Азии, ранее участвовавшие в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке, возвращаются на родину.