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Власть

Ситуация в Афганистане. Кыргызстан будет взаимодействовать в рамках ОДКБ

Кыргызстан усиливает разведывательную работу в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, страны Центральной Азии готовятся к внешним угрозам.

«Беженцы из Афганистана могут в скором времени оказаться и на нашей территории. На фоне вывода войск США из Афганистана усиливается работа по обеспечению национальной безопасности. Если Таджикистан попросит помощь для охраны своих границ, Кыргызстан будет взаимодействовать в рамках ОДКБ, потому что вопрос касается и нас», — сказал Камчыбек Ташиев.

Председатель ГКНБ также добавил, что граждане из Центральной Азии, ранее участвовавшие в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке, возвращаются на родину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200316/
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