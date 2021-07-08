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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. «Реформа» просит ЦИК снять партию «Келечек-Будущее»

Партия «Реформа» обратилась в ЦИК с жалобой на решение Бишкекской ТИК по поводу партии «Келечек-Будущее».

Отметим, что в пропаганде многоженства столичная территориальная избирательная комиссия не нашла нарушений и порекомендовала реформистам обратиться в правоохранительные органы.

Между тем «Реформа» просит членов ЦИК принять решение по существу и направить материалы для проверки и привлечения виновных к ответственности. В партии напомнили, что полигамные браки запрещены, и агитировать за легализацию многоженства — уголовно наказуемое деяние. К тому же в предвыборный период.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200294/
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