В Кыргызстане выделено 4 тысячи 131 бюджетное место на обучение в спузах

В Кыргызстане на новый учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место в организациях среднего профессионального образования (спузах). Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

В соответствии с заявками министерств и ведомств бюджетные места распределили следующим образом: