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Власть

Депутат парламента предлагает создать в Кыргызстане криптобиржи

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предлагает создать в Кыргызстане биржи по операциям с криптовалютой. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, основным мотивом создания и использования криптоактивов является возможность совершения сделок без участия третьей стороны и создание альтернатив традиционным финансовым инструментам. При этом рынок криптоактивов, как правило, не регулируется каким-то центральным органом, он не имеет четких механизмов правовой защиты или мониторинга. По мнению нардепа, ему не хватает прозрачности, и он может использоваться для отмывания денег, инсайдерской торговли, мошенничества, манипулирования ценами и рыночных махинаций.

Для осуществления биржевых торгов криптоактивами проектом предусматривается введение определения «криптобиржа».

Жыргалбек Турускулов считает, что криптовалютные биржи поспособствуют развитию новой индустрии цифровых активов благодаря их основной функции — трейдингу. «А он поможет привлечь в эту сферу миллиардные инвестиции. Это то, что привлекает трейдеров, многие из которых пришли на этот рынок, имея многолетний опыт работы с традиционными активами. Законопроектом предусмотрены соответствующие требования и условия для осуществления деятельности криптобирж на территории Кыргызстана. Это позволит привлечь крупных трейдеров и обеспечить выход Кыргызстана на международные рынки криптоактивов», — отметил парламентарий.

Наличие криптобирж помогает также делать криптовалюты крайне ликвидным активом. За считанные секунды можно купить, продать криптовалюту, войти в этот рынок — или, наоборот, быстро выйти из него.

Жыргалбек Турускулов

Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют составила 240 миллиардов евро. Вопросами регулирования рынка криптоактивов занимаются практически все страны.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптоактив и токен, а также законодательно закрепляются основные направления государственной политики в сфере оборота криптоактивов.

Законопроект дает определения таких понятий, как промышленный майнинг и частный майнинг.

Жыргалбек Турускулов предлагает для снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов и защиты граждан при совершении сделок с криптоактивами определить права и обязанности юридических и физических лиц в сфере оборота криптоактивов. Ввести не только электронный реестр майнеров, но и форму лицензирования деятельности провайдера услуг и прописать требования к рекламе в сфере оборота криптоактивов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200215/
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