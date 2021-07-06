Повторные выборы. У работников стекольного завода в Токмаке собирают паспорта

В координационную рабочую группу оперативного ТИК Токмака поступила жалоба о злоупотреблении админресурсом со стороны чиновников городского муниципалитета.

В ней заявительница рассказала, что у ее соседки, работающей на стекольном заводе в Токмаке, по приказу мэрии руководством предприятия собраны паспорта.

Автор обращения отметила, что администрация Токмакского муниципалитета и менеджмент стекольного завода допустили нарушение норм избирательного законодательства:

злоупотребляя административным ресурсом;

правом граждан Кыргызской Республики на свободное волеизъявление.

Известно, что мэр Токмака Данияр Амангельдиев баллотируется в горкенеш на повторных выборах по списку партии «Эмгек».

Милиция начала досудебное производство.