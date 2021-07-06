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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. У работников стекольного завода в Токмаке собирают паспорта

В координационную рабочую группу оперативного ТИК Токмака поступила жалоба о злоупотреблении админресурсом со стороны чиновников городского муниципалитета.

В ней заявительница рассказала, что у ее соседки, работающей на стекольном заводе в Токмаке, по приказу мэрии руководством предприятия собраны паспорта.

Автор обращения отметила, что администрация Токмакского муниципалитета и менеджмент стекольного завода допустили нарушение норм избирательного законодательства:

  • злоупотребляя административным ресурсом;
  • правом граждан Кыргызской Республики на свободное волеизъявление.

Известно, что мэр Токмака Данияр Амангельдиев баллотируется в горкенеш на повторных выборах по списку партии «Эмгек».

Милиция начала досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199958/
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